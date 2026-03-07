В 20-м туре РПЛ «Ростов» примет «Балтику». Матч состоится 7 марта в 16:45 мск.

«Ростов» провел неудачный старт второй половины сезона. Клуб проиграл «Краснодару» 1:2 в РПЛ и вылетел из Пути регионов Кубка России, уступив махачкалинскому «Динамо» 0:2. В таблице РПЛ «сельмаши» сейчас на 11-й позиции. У них 21 очко на счету.

«Балтика» с 35 баллами на 5-й позиции. Команда сохраняет проиграла два матча подряд. Интересно, что все два поражения калининградцам нанес «Зенит» — 0:1 в РПЛ и 0:1 в Кубке России. В таблице РПЛ «Балтика» занимает 5-е место. У нее 35 очков на счету.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров: 2.95 на «Ростов», 2.70 на «Балтику», 3.15 на ничью.

Прогноз ИИ: команды закончат поединок без голов нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.