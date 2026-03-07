В 20-м туре РПЛ «Ростов» примет «Балтику».  Матч состоится 7 марта в 16:45 мск.

«Ростов» провел неудачный старт второй половины сезона.  Клуб проиграл «Краснодару» 1:2 в РПЛ и вылетел из Пути регионов Кубка России, уступив махачкалинскому «Динамо» 0:2.  В таблице РПЛ «сельмаши» сейчас на 11-й позиции.  У них 21 очко на счету.

«Балтика» с 35 баллами на 5-й позиции.  Команда сохраняет проиграла два матча подряд.  Интересно, что все два поражения калининградцам нанес «Зенит» — 0:1 в РПЛ и 0:1 в Кубке России.  В таблице РПЛ «Балтика» занимает 5-е место.  У нее 35 очков на счету.

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.
  • Коэффициенты букмекеров: 2.95 на «Ростов», 2.70 на «Балтику», 3.15 на ничью.
  • Прогноз ИИ: команды закончат поединок без голов нулевой ничьей.

