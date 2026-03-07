В 27-м туре испанской Примеры «Осасуна» на своём поле сыграла вничью с «Мальорком» со счётом 2:2.
Оба гола в составе гостей забил нападающий Ведат Мурики, отличившийся на 35-й и 61-й минутах.
На исходе основного времени «Осасуна» смогла забить первый гол — точный удар нанёс Кике Барха. В компенсированное время главный голеадор «Осасуны» Анте Будимир помог своей команде уйти от поражения.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:2МальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Ведат Мурики 35' 0:2 Ведат Мурики 61' 1:2 Энрике Барха 90'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо (Хуан Крус 77'), Хавьер Галан (Энрике Барха 77'), Хон Монкайола (Мойсес Гомес 77'), Лукас Торро (Рауль Гарсия 56'), Рубен Гарсия (Рауль Моро 56'), Аймар Орос, Виктор Муньос, Анте Будимир
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Антонио Раильо (Серхи Дардер 53'), Мартин Вальент, Пабло Маффео (Антонио Санчес 88'), Мануэль Морланес (Jan Virgili 63'), Пабло Торре (Давид Лопес 53'), Омар Маскарель, Саму Кошта, Ведат Мурики, Матео Джозеф (Матеу Морей 88')
Жёлтые карточки: Рубен Гарсия 22', Виктор Муньос 87' — Пабло Торре 23', Мартин Вальент 27', Пабло Маффео 60', Лео Роман 69'
Красные карточки: Рауль Гарсия 83' — Jan Virgili 73'
«Мальорка» с 25 очками в зоне вылета в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (34 очка) занимает 10-е место.