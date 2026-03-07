В 27-м туре испанской Примеры «Осасуна» на своём поле сыграла вничью с «Мальорком» со счётом 2:2.

Ведат Мурики globallookpress.com

Оба гола в составе гостей забил нападающий Ведат Мурики, отличившийся на 35-й и 61-й минутах.

На исходе основного времени «Осасуна» смогла забить первый гол — точный удар нанёс Кике Барха. В компенсированное время главный голеадор «Осасуны» Анте Будимир помог своей команде уйти от поражения.

Результат матча Осасуна Памплона 1:2 Мальорка Пальма-де-Мальорка 0:1 Ведат Мурики 35' 0:2 Ведат Мурики 61' 1:2 Энрике Барха 90' Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо ( Хуан Крус 77' ), Хавьер Галан ( Энрике Барха 77' ), Хон Монкайола ( Мойсес Гомес 77' ), Лукас Торро ( Рауль Гарсия 56' ), Рубен Гарсия ( Рауль Моро 56' ), Аймар Орос, Виктор Муньос, Анте Будимир Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Антонио Раильо ( Серхи Дардер 53' ), Мартин Вальент, Пабло Маффео ( Антонио Санчес 88' ), Мануэль Морланес ( Jan Virgili 63' ), Пабло Торре ( Давид Лопес 53' ), Омар Маскарель, Саму Кошта, Ведат Мурики, Матео Джозеф ( Матеу Морей 88' ) Жёлтые карточки: Рубен Гарсия 22', Виктор Муньос 87' — Пабло Торре 23', Мартин Вальент 27', Пабло Маффео 60', Лео Роман 69' Красные карточки: Рауль Гарсия 83' — Jan Virgili 73'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 6 Угловые удары 0 4 Офсайды 0 11 Фолы 11

«Мальорка» с 25 очками в зоне вылета в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (34 очка) занимает 10-е место.