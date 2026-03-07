Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).
«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а "Ростов" совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу. Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались. Нас не устроила ничья», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ».
«Балтика» с 36 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.