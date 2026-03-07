«Балтика» с 36 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а "Ростов" совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу. Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались. Нас не устроила ничья», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ» .

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

2.20

Прогнозы•Завтра 17:30 «Нефтехимик» — «Факел». Прогноз и ставка Добудет ли «Факел» очередные три очка?

Футбол•Сегодня 19:49 «Пари НН» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Футбол•05/03/2026 22:47 «Динамо» — «Спартак:» онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•Сегодня 16:04 Рекорды с оговорками: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•Сегодня 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•Вчера 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Футбол•Вчера 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Выбор читателей

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•28/02/2026 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Футбол•03/03/2026 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Самое интересное

Игры•Вчера 22:49 От худших к лучшей: рейтинг всех частей серии Forza Horizon

Бои•Вчера 12:03 Джонс, Холлоуэй и еще 4 бойца, державшихся на вершине UFC более 10 лет

Футбол•05/03/2026 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•04/03/2026 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?