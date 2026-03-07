Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

ФК «Балтика»
ФК «Балтика» globallookpress.com

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами.  Мы пытались что‑то разыгрывать, а "Ростов" совсем упростил игру.  Тяжело, что упустили победу.  Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды.  У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил.  Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались.  Нас не устроила ничья», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ».

«Балтика» с 36 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.