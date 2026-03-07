7 марта в 20-м туре РПЛ состоится поединок между «Пари НН» и «Сочи». Матч начнется в 19:00 мск.

Обе команды подошли к матчу в статусе аутсайдеров. «Пари НН» с 14 очками занимает 15-е место, у «Сочи» всего 9 баллов, что делает его худшей командой лиги на данный момент.

После паузы хозяева проиграли 1:2 «Локомотиву». Сочинцы уступили 2:3 «Спартаку», в очередной раз потеряв очки. Для них это было четвертое поражение в последних пяти поединках турнира.

В прошлый раз сильнее был «Сочи». «Барсы» выиграли 2:1. Возьмут ли «горожане» реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

Букмекеры дают 2.31 на победу «Пари НН», 3.25 они предлагают на победу «Сочи», за 3.25 можно поставить на ничью.

Прогноз ИИ: «Пари НН» выиграет с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

