Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры «Спартака» перед предстоящим матчем 20-го тура РПЛ против «Акрона».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон". Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли "Динамо" в Кубке, они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате "Спартаку" надо реабилитироваться», — сказал Мостовой Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках 20-го тура РПЛ состоится 9-го марта. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Красно-белые» занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 32 очками в активе.