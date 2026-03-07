Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры «Спартака» перед предстоящим матчем 20-го тура РПЛ против «Акрона».

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон".  Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили.  Ничего страшного, что проиграли "Динамо" в Кубке, они же никуда не вылетели.  А вот в чемпионате "Спартаку" надо реабилитироваться», — сказал Мостовой Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках 20-го тура РПЛ состоится 9-го марта.  Начало встречи — в 19:00 мск.

«Красно-белые» занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 32 очками в активе.