В субботу, 7 марта, «Ювентус» примет «Пизу» в рамках 28-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Ищут брешь в обороне «Пизы» футболисты «Юве» играя в пас на половине поля гостей.

25' Не получилось головой акцентированно попасть по мячу у полузащитника «Пизы» Морео будучи в штрафной «Ювентуса», потихонечку улетел он за лицевую.

24' Удар Кефрена Тюрама из-за пределов штрафной «Пизы» пришелся по центру ворот и стал лёгкой добычей вратаря Николаса.

23' Позиционная атака «Ювентуса», по мяч от игрока к игроку ходит на своей половине поля.

20' Быстрая атака «Юве», удар Джонатана Дэвида из пределов штрафной «Пизы» сумел один из защитников гостей заблокировать.

19' Вратарь «Юве» Перин кулаками выбил мяч подальше из своей штрафной после подачи с углового «Пизы».

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 71 Владение мячом 29 1 Угловые удары 2

19' Заработав угловой, «Пиза» игру от своих ворот отодвинула.

17' Шику Консейсау сместившись к центру в штрафной «Пизы» хлестко пробил низом, в падении отразил мяч вратарь Николас.

16' Удар Гатти головой из пределов штрафной «Пизы», мяч в руки грамотно выбравшему позицию вратарю гостей Николасу прилетел.

15' Кенан Йылдыз пробил из-за пределов штрафной «Пизы», мяч зацепив ногу полузащитника гостей Мариуса Марина на угловой «Юве» улетел.

14' Удар Консейсау с края штрафной «Пизы», заблокировал полёт мяча к воротам гостей головой защитник Франческо Коппола.

13' Инициатива у «Ювентуса», сбивают темп игроки «Пизы», растягивая паузы в игре.

11' Кефрен Тюрам пробил на исполнение с линии штрафной «Пизы», мяч чуть выше перекладины пролетел.

10' Прострел Консейсау в штрафную «Пизы», но мяч до партнёров по команде не дошёл.

08' Завязывается борьба за инициативу в середине поля.

05' Подача с углового «Пизы» к воротам «Юве», головой пробил Дуросинми, но мяч точно во вратаря хозяев Маттиа Перина прилетел.

04' Удар головой Стефано Морео из пределов штрафной «Юве» после классной подачи Самуэеле Ангори, успел переместиться в воротах хозяев Маттиа Перин и мяч кулаками отразить.

03' Зацепившись за мяч игроки «Пизы» успокаивают и без того спокойное начало матча.

02' Взяв мяч под контроль, футболисты «Ювентуса» конструируют позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

22:43 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 45 666 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Юан Лука Сакки.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Перин, Калюлю, Бремер, Камбьязо, Гатти, Маккенни, Тюрам-Юльен, Локателли, Консейсау, Дэвид, Йылдыз.

«Пиза»: Николас, Караччоло, Коппола, Ангори, Калабрези, Хёйхольт, Марин, Эбишер, Морео, Лери, Дуросинми.

«Ювентус»

Туринский коллектив уже не борется за титул, но все еще находится в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент в активе «старой сеньоры» 47 баллов и шестая строчка в турнирной таблице. За 27 матчей туринцы смогли забить 46 мячей, но и пропустили целых 28. В прошлых турах «черно-белые» сыграли вничью с «Ромой» (3:3) и проиграли «Комо» (0:2). До этого же «зебры» также уступили «Интеру» (2:3) и поделили очки с «Лацио» (2:2). Также команда из Турина покинула Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Галатасараю» (2:5, 3:2).

Подопечные Лучано Спаллетти уже на четыре очка отстает от топ-4 и места в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в последнее время выглядит крайне неубедительно, поэтому и такие результаты. «Ювентусу» нужно обязательно побеждать, чтобы подобраться к соперникам, иначе о борьбе за медали можно будет забыть. Травмированы Эмиль Холм, Аркадиуш Милик и Душан Влахович.

«Пиза»

Команда из одноименного города имеет крайне мало шансов, чтобы остаться в Серии А. «Черно-синие» сейчас имеют в своем активе 15 очков и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. У коллектива из Пизы отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 20:44. В прошлых играх пизанцы проиграли «Болонье» (0:1), «Фиорентине» (0:1) и «Милану» (1:2). До этого же «башни» смогли набрать одно очко, сыграв вничью с «Вероной» (0:0).

Подопечные Оскара Хильемарка должны начинать побеждать здесь и сейчас, чтобы иметь шансы остаться в Серии А. Сейчас отставание «Пизы» от спасительного места составляет девять очков. «Пиза» только в прошлом сезоне поднялась в сильнейший итальянский дивизион и вряд ли сможет в нем сохраниться. В лазарете Симоне Скуффет, Артуро Калабрези и Исак Вурал.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Ювентус» победил «Пизу» со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 18 матчей, в 13 играх победил «Ювентус», в 1 «Пиза», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

