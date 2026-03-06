7 марта в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Пиза». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ювентус — Пиза с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Ювентус»
Турнирное положение: туринский коллектив уже не борется за титул, но все еще находится в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.
В настоящий момент в активе «старой сеньоры» 47 баллов и шестая строчка в турнирной таблице.
За 27 матчей туринцы смогли забить 46 мячей, но и пропустили целых 28.
Последние матчи: в прошлых турах «черно-белые» сыграли вничью с «Ромой» (3:3) и проиграли «Комо» (0:2).
До этого же «зебры» также уступили «Интеру» (2:3) и поделили очки с «Лацио» (2:2).
Также команда из Турина покинула Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Галатасараю» (2:5, 3:2).
Не сыграют: травмированы Эмиль Холм, Аркадиуш Милик и Душан Влахович.
Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти уже на четыре очка отстает от топ-4 и места в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в последнее время выглядит крайне неубедительно, поэтому и такие результаты.
«Ювентусу» нужно обязательно побеждать, чтобы подобраться к соперникам, иначе о борьбе за медали можно будет забыть.
«Пиза»
Турнирное положение: команда из одноименного города имеет крайне мало шансов, чтобы остаться в Серии А.
«Черно-синие» сейчас имеют в своем активе 15 очков и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
У коллектива из Пизы отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 20:44.
Последние матчи: в прошлых играх пизанцы проиграли «Болонье» (0:1), «Фиорентине» (0:1) и «Милану» (1:2).
До этого же «башни» смогли набрать одно очко, сыграв вничью с «Вероной» (0:0).
Не сыграют: в лазарете Симоне Скуффет, Артуро Калабрези и Исак Вурал.
Состояние команды: подопечные Оскара Хильемарка должны начинать побеждать здесь и сейчас, чтобы иметь шансы остаться в Серии А. Сейчас отставание «Пизы» от спасительного места составляет девять очков.
«Пиза» только в прошлом сезоне поднялась в сильнейший итальянский дивизион и вряд ли сможет в нем сохраниться.
Статистика для ставок
- «Ювентус» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Пиза» не может победить на протяжении 16 матчей
- В последнем очном поединке команд «Ювентус» победил «Пизу» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.20, а победа «Пизы» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.64 и 2.28.
Прогноз: «Ювентус» в последнее время много пропускает, поэтому обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: «Ювентус» играет дома, ему нужна победа и он должен легко брать три очка.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой-2 за 2.25.