Будут ли у «Ювентуса» проблемы с аутсайдером Серии А?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.25

7 марта в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Пиза». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ювентус — Пиза с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Ювентус»

Турнирное положение: туринский коллектив уже не борется за титул, но все еще находится в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент в активе «старой сеньоры» 47 баллов и шестая строчка в турнирной таблице.

За 27 матчей туринцы смогли забить 46 мячей, но и пропустили целых 28.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах «черно-белые» сыграли вничью с «Ромой» (3:3) и проиграли «Комо» (0:2).

До этого же «зебры» также уступили «Интеру» (2:3) и поделили очки с «Лацио» (2:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также команда из Турина покинула Лигу чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Галатасараю» (2:5, 3:2).

Не сыграют: травмированы Эмиль Холм, Аркадиуш Милик и Душан Влахович.

Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти уже на четыре очка отстает от топ-4 и места в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в последнее время выглядит крайне неубедительно, поэтому и такие результаты.

«Ювентусу» нужно обязательно побеждать, чтобы подобраться к соперникам, иначе о борьбе за медали можно будет забыть.

«Пиза»

Турнирное положение: команда из одноименного города имеет крайне мало шансов, чтобы остаться в Серии А.

«Черно-синие» сейчас имеют в своем активе 15 очков и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

У коллектива из Пизы отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 20:44.

Последние матчи: в прошлых играх пизанцы проиграли «Болонье» (0:1), «Фиорентине» (0:1) и «Милану» (1:2).

До этого же «башни» смогли набрать одно очко, сыграв вничью с «Вероной» (0:0).

Не сыграют: в лазарете Симоне Скуффет, Артуро Калабрези и Исак Вурал.

Состояние команды: подопечные Оскара Хильемарка должны начинать побеждать здесь и сейчас, чтобы иметь шансы остаться в Серии А. Сейчас отставание «Пизы» от спасительного места составляет девять очков.

«Пиза» только в прошлом сезоне поднялась в сильнейший итальянский дивизион и вряд ли сможет в нем сохраниться.

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Пиза» не может победить на протяжении 16 матчей

В последнем очном поединке команд «Ювентус» победил «Пизу» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.20, а победа «Пизы» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.64 и 2.28.

Прогноз: «Ювентус» в последнее время много пропускает, поэтому обе команды должны забить.

2.25 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Ювентус» — «Пиза» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Ювентус» играет дома, ему нужна победа и он должен легко брать три очка.

2.25 победа Ювентуса с форой-2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Ювентус» — «Пиза» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: победа «Ювентуса» с форой-2 за 2.25.