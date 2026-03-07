Подошли к концу еще две встречи 25-го тура немецкой Бундеслиги.

«Хайденхайм» на своем поле проиграл «Хоффенхайму» со счетом 2:4.

Оба мяча в составе хозяев забил Лука Кербер (63-я и 84-я).

За «деревенских» отличились Александер Прасс (26-я и 45+1-я), Фисник Асслани (45+1-я) и Тим Лемперле (78-я).

«Хоффенхайм» с 49 очками продолжает быть третьим. «Хайденхайм» (14) замыкает таблицу.

Результат матча

Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Гамбург Гамбург

1:0 Кристиан Эриксен 22' пен. 1:1 Лука Вушкович 33' пен. 1:2 Жан-Люк Домпе 58' пен.

Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц ( Максимилиан Арнольд 78' ), Янник Герардт ( Мохамед Амура 60' ), Константинос Кульеракис, Винисиус Соуза, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен, Йеспер Линдстрём ( Адам Дагим 60' ), Дженан Пейчинович ( Кенто Сиогай 69' ), Jonas Adjei Adjetey, Jan Burger ( Ловро Майер 60' )

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Вильям Микельбренсис ( Георгий Гочолеишвили 86' ), Джордан Торунарига, Лука Вушкович, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга, Даниэль Эльфадли ( Варме Омари 46' ), Жан-Люк Домпе ( Фабиу Виейра 67' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Дэмион Даунс 78' ), Philipas Otele

Жёлтые карточки: Моритц Йенц 32', Йеспер Линдстрём 45', Jonas Adjei Adjetey 57' — Даниэль Эльфадли 20', Фабиу Виейра 90+6'