Подошли к концу еще две встречи 25-го тура немецкой Бундеслиги.
«Хайденхайм» на своем поле проиграл «Хоффенхайму» со счетом 2:4.
Оба мяча в составе хозяев забил Лука Кербер (63-я и 84-я).
За «деревенских» отличились Александер Прасс (26-я и 45+1-я), Фисник Асслани (45+1-я) и Тим Лемперле (78-я).
«Хоффенхайм» с 49 очками продолжает быть третьим. «Хайденхайм» (14) замыкает таблицу.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург1:2ГамбургГамбург
1:0 Кристиан Эриксен 22' пен. 1:1 Лука Вушкович 33' пен. 1:2 Жан-Люк Домпе 58' пен.
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц (Максимилиан Арнольд 78'), Янник Герардт (Мохамед Амура 60'), Константинос Кульеракис, Винисиус Соуза, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен, Йеспер Линдстрём (Адам Дагим 60'), Дженан Пейчинович (Кенто Сиогай 69'), Jonas Adjei Adjetey, Jan Burger (Ловро Майер 60')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Вильям Микельбренсис (Георгий Гочолеишвили 86'), Джордан Торунарига, Лука Вушкович, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга, Даниэль Эльфадли (Варме Омари 46'), Жан-Люк Домпе (Фабиу Виейра 67'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Дэмион Даунс 78'), Philipas Otele
Жёлтые карточки: Моритц Йенц 32', Йеспер Линдстрём 45', Jonas Adjei Adjetey 57' — Даниэль Эльфадли 20', Фабиу Виейра 90+6'
«Вольфсбург» уступил «Гамбургу» — 1:2
На 22-й минуте «волков» вывел вперед с пенальти Кристиан Эриксен.
Через 11 минут «с точки» гости отыгрались благодаря Луке Вушковичу.
Победу «Гамбургу» принес точный удар Жана-Луки Домпе на 58-й минуте с еще одного 11-метрового.
«Вольфсбург» на предпоследней строчке с 20 очками. «Гамбург» (29) теперь занимает 10-е место.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург1:2ГамбургГамбург
1:0 Кристиан Эриксен 22' пен. 1:1 Лука Вушкович 33' пен. 1:2 Жан-Люк Домпе 58' пен.
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц (Максимилиан Арнольд 78'), Янник Герардт (Мохамед Амура 60'), Константинос Кульеракис, Винисиус Соуза, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен, Йеспер Линдстрём (Адам Дагим 60'), Дженан Пейчинович (Кенто Сиогай 69'), Jonas Adjei Adjetey, Jan Burger (Ловро Майер 60')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Вильям Микельбренсис (Георгий Гочолеишвили 86'), Джордан Торунарига, Лука Вушкович, Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга, Даниэль Эльфадли (Варме Омари 46'), Жан-Люк Домпе (Фабиу Виейра 67'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Дэмион Даунс 78'), Philipas Otele
Жёлтые карточки: Моритц Йенц 32', Йеспер Линдстрём 45', Jonas Adjei Adjetey 57' — Даниэль Эльфадли 20', Фабиу Виейра 90+6'