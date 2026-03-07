Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 25-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (3:1).

Александр Головин globallookpress.com

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить ещё и увеличить преимущество. Здорово, что всё сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче.

Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у "ПСЖ" дорогого стоит», — сказал Головин «Чемпионату».