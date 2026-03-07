В субботу вечером «Кёльн» примет дортмундскую «Боруссию» на «Рейн Энерджи». Для хозяев это матч из серии обязательных, потому что отрыв от зоны стыков составляет всего два очка. Для гостей — попытка выбраться из неприятного отрезка, который за пару недель заметно испортил картину сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:10 Стартовые составы команд:

«Кёльн»: Швабе, ван ден Берг, Симпсон-Пьюзи, Нианг, Йоханнессон, Мартель, Краус, Лунд, Каминский, Эль Мала, Аче.

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Бенсебаини, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Брандт, Байер, Гирасси.

20:00 Судейская бригада матча: Даниэль Зиберт — главный арбитр; Ян Зайдель — ассистент арбитра; Рафаэль Фольтин — ассистент арбитра; Ларс Эрбст — четвёртый арбитр; Беньямин Кортус — видеоассистент арбитра (VAR).

«Кёльн»

«Кёльн» подходит к игре на фоне всё более тревожной серии. С начала февраля команда Лукаса Кваснёка набрала лишь одно очко в чемпионате и не побеждает уже четыре тура подряд. За это время были поражения от «Лейпцига», «Штутгарта» и «Аугсбурга», а в последнем туре «козлы» уступили 0:2, хотя по ходу встречи статистика выглядела относительно ровной.

Проблема хозяев очевидна — оборона. У «Кёльна» худшая защита среди всех команд вне зоны вылета, а за последние четыре матча в Бундеслиге команда пропустила девять мячей. При этом в атаке ситуация мягче, по результативности это лучшая команда нижней половины таблицы. Плюс остаётся фактор домашнего поля — в четырёх последних матчах чемпионата на своём стадионе «Кёльн» взял семь очков.

Перед игрой у хозяев заметные кадровые потери. Тимо Хюберс и Лука Килиан вне игры из-за травм колена, Денис Хусейнбашич продолжает восстанавливаться после проблем с бедром, у Яна Тильманна мышечное повреждение. Под вопросом остаются Жоэль Шмид и Себастьян Себулонсен. На этом фоне давление на команду только растёт: по одной из версий, клубное руководство уже обозначило тренеру ориентир — взять четыре очка в трёх ближайших матчах.

«Боруссия Дортмунд»

У Дортмунда другой масштаб проблем, но настроение тоже тяжёлое. Команда Нико Ковача не выигрывает уже три матча подряд. Сначала «Боруссия» упустила преимущество в два мяча в противостоянии с «Аталантой» и вылетела из Лиги Чемпионов на стадии плей-офф, а затем дома проиграла «Баварии» 2:3 и фактически распрощалась с и без того тонкими надеждами на чемпионскую гонку.

Теперь задача у Дортмунда куда более прозаичная: удержаться в первой четвёрке и закрыть сезон без новых провалов. При этом в чемпионате отрезок у команды всё же не катастрофический, до поражения от «Баварии» у неё шла серия из четырёх побед, а последняя победа в Бундеслиге была в середине февраля над «Майнцем». В Бундеслиге у Дортмунда лишь одно поражение за последние 17 матчей, и оба поражения в сезоне пришлись именно на встречи с «Баварией».

Главная плохая новость перед выездом в Кёльн — травма Эмре Джана, капитан получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. Также вне игры или под вопросом Никлас Зюле, Филиппо Мане и Карни Чуквуэмека. На фоне этого разговоры о летней перестройке обороны звучат всё громче уже сейчас.

Очные встречи

В первом круге «Боруссия» выиграла 1:0. В целом дортмундцы взяли четыре из пяти последних матчей против «Кёльна», но дома этот соперник обычно не даёт им лёгкой игры — в нынешнем сезоне «Кёльн» лишь однажды проиграл на своём поле с разницей больше одного мяча.