прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.37

7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Кельн — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Кельн»

Турнирное положение: «Кельн» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка за 24 встречи при разнице мячей 33:41.

Последние матчи: в предыдущем матче «козлы» потерпели поражение от «Аугсбурга» со счетом 0:2 в Бундеслиге.

До того команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) и проиграла «Штутгарту» (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельн» заметно сбавил после яркого старта сезона и теперь команда из западной части Германии находится ближе к зоне вылета.

Текущая игровая форма команды совсем не впечатляет — в 2026-м году «козлы» выиграли всего две встречи.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» занимает второе место в Бундеслиге, набрав 52 балла за 24 тура при разнице голов 51:25.

Последние матчи: в последнем матче «шмели» потерпели домашнее поражение в Классикере от «Баварии» со счетом 2:3 в рамках Бундеслиги.

До того команда проиграла «Аталанте» (1:4) и разошлась миром с «Лейпцигом» (2:2) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Боруссия» сейчас находится в небольшом кризисе — команда за неделю не только вылетела из Лиги чемпионов, но и фактически потеряла шансы на победу в Бундеслиге после домашнего поражения в Классикере от «Баварии».

«Шмели» в любом случае являются главными кандидатами на второе место по итогам сезона и только более глубокий игровой кризис может поставить под сомнение позиции дортмундецев в таблице чемпионата.

Статистика для ставок

«Боруссия» не выиграла в трех последних встречах

«Кельн» не побеждал в четырех последних матчах

В последнем очном матче победителем вышла «Боруссия», обыграв «козлов» с минимальным счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу дортмундцев ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.20, а победа «Кельна» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.56 и 2.30.

Прогноз: Очные встречи между командами в Кельне обычно выдаются весьма результативными и эта игра вряд ли станет исключением.

2.37 Тотал больше 3,5

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.37.

Прогноз: также можно поставить на то, что «Боруссия» одержит убедительную победу над своими оппонентами.

2.77 Победа «Боруссии» с форой -1,5

Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 2.77.