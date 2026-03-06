7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Кельн — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Кельн»
Турнирное положение: «Кельн» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка за 24 встречи при разнице мячей 33:41.
Последние матчи: в предыдущем матче «козлы» потерпели поражение от «Аугсбурга» со счетом 0:2 в Бундеслиге.
До того команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) и проиграла «Штутгарту» (1:3).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельн» заметно сбавил после яркого старта сезона и теперь команда из западной части Германии находится ближе к зоне вылета.
Текущая игровая форма команды совсем не впечатляет — в 2026-м году «козлы» выиграли всего две встречи.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» занимает второе место в Бундеслиге, набрав 52 балла за 24 тура при разнице голов 51:25.
Последние матчи: в последнем матче «шмели» потерпели домашнее поражение в Классикере от «Баварии» со счетом 2:3 в рамках Бундеслиги.
До того команда проиграла «Аталанте» (1:4) и разошлась миром с «Лейпцигом» (2:2) в Бундеслиге.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Боруссия» сейчас находится в небольшом кризисе — команда за неделю не только вылетела из Лиги чемпионов, но и фактически потеряла шансы на победу в Бундеслиге после домашнего поражения в Классикере от «Баварии».
«Шмели» в любом случае являются главными кандидатами на второе место по итогам сезона и только более глубокий игровой кризис может поставить под сомнение позиции дортмундецев в таблице чемпионата.
Статистика для ставок
- «Боруссия» не выиграла в трех последних встречах
- «Кельн» не побеждал в четырех последних матчах
- В последнем очном матче победителем вышла «Боруссия», обыграв «козлов» с минимальным счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу дортмундцев ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.20, а победа «Кельна» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.56 и 2.30.
Прогноз: Очные встречи между командами в Кельне обычно выдаются весьма результативными и эта игра вряд ли станет исключением.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.37.
Прогноз: также можно поставить на то, что «Боруссия» одержит убедительную победу над своими оппонентами.
Ставка: Победа «Боруссии» с форой -1,5 за 2.77.