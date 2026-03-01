В Дортмунде получилась очередная огненная серия «Классикера». «Бавария» камбекнула после 0:1, потом сравняла «Боруссия», а Йозуа Киммих заглушил стадион красивым голом в концовке. У «Дортмунда» был рабочий план и отличный первый тайм, но этого не хватило. Теперь 11 очков отрыва команды Компани за 10 туров до финиша выглядят как приговор чемпионской гонке.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 2:3 Бавария Мюнхен 1:0 Нико Шлоттербек 26' 1:1 Гарри Кейн 54' 1:2 Гарри Кейн 70' пен. 2:2 Даниэль Свенссон 83' 2:3 Йозуа Киммих 87' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Эмре Джан ( Рами Бенсебаини 45' ), Феликс Нмеча ( Джоб Беллингем 75' ), Карим Адейеми ( Samuele Inacio 75' ), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер ( Юлиан Брандт 75' ), Фабиу Силва ( Серу Гирасси 67' ) Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих ( Леон Горецка 90' ), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 90' ), Александар Павлович, Конрад Лаймер ( Том Бишоф 90' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 62' ) Жёлтая карточка: Нико Шлоттербек 20' (Боруссия Д)

Статистика матча 2 Удары в створ 6 3 Удары мимо 4 33 Владение мячом 67 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 15 Фолы 10

После очень тяжёлой недели (вылет из ЛЧ в Бергамо и общая усталость) Нико Ковач собрал команду так, чтобы не повторить недавние провалы, когда «Боруссию» разрывали по краям. Схема с пятёркой сзади и максимально дисциплинированными вингерами Адейеми и Байером, которые садились назад, на старте лишила «Баварию» привычных зон в атаке. Дортмунд был жёстким, злым и очень плотным, Джан в самом начале в подкате снимал опасный пас на Гнабри, Шлоттербек на фланге встречал Станишича, а темп единоборств выглядел как матч плей-офф.

Подкат Шлоттербека globallookpress.com

«Бавария» больше владела и пыталась задавить привычным прессингом, но до перерыва пользы от него было немного. В первом тайме у гостей в основном получались дальние удары, но всё летело в створ, без проблем для Кобеля. Дортмунд терпел, не суетился и дождался своего момента.

«Боруссия» забивает и теряет капитана

Самый непонятный для «Баварии» эпизод первого тайма случился ещё до гола, когда Нико Шлоттербек избежал удаления после очень жёсткого подката в ногу Станишичу. ВАР момент проверял, но до красной не дошло. И буквально через несколько минут мюнхенцы пропустили именно от немецкого защитника.

Свенссон закрутил подачу со штрафного на левом фланге, Шлоттербек поймал идеальный тайминг для рывка из вратарской и кивком отправил мяч в сетку, 1:0. Для Дортмунда этот гол был словно глоток воздуха после всего, что навалилось в последние дни. Трибуны завелись, команда тоже, до перерыва хозяева держали концентрацию на предельном уровне и не дали «Баварии» развернуть атаку. Но в эту историю обязательно должен был врезаться ещё один важный момент, и он может оказаться фатальным для всего сезона Дортмунда.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Под конец первого тайма капитан «Боруссии» Эмре Джан повредил левое колено. Ещё до этого Джан пару раз покидал пределы поля из-за травмы, но каждый раз возвращался через боль. Капитану долго оказывали помощь, но в этот раз матч он не продолжил. После игры Ковач говорил максимально аккуратно, но формулировки были жёсткими: «нехорошее чувство», «он что-то услышал», и на вопрос про кресты прозвучало то самое молчаливое подтверждение. Если диагноз подтвердится, для 32-летнего капитана Дортмунда такая травма может быть едва ли не последним событием в карьере.

Эмре Джан globallookpress.com

Начало второй половины у хозяев получилось бодрым, Адейеми и Байер влетали в штрафную, «Бавария» пару раз отскочила. Но ключевым было то, что Дортмунд уже не сидел так глубоко и так дисциплинированно, как до перерыва. Чуть больше пространства — и «Бавария» сразу стала похожа на себя.

Кейн оформляет дубль, Киммих отбирает надежды на титул

Сначала Упамекано на 52-й минуте едва не замкнул подачу Гнабри, не хватило буквально шага. А на 54-й гости уже атаку довели атаку до конца: Киммих забросил в штрафную на Гнабри, тот головой скинул в центр, а Кейн без опеки расстрелял с близкой дистанции — 1:1. Очень «баварский» гол с вертикальными передачами и без лишних касаний.

Гарри Кейн globallookpress.com

Дортмунд не развалился и продолжал играть, но «Бавария» во втором тайме выглядела куда более хищной. В этот момент сказалось, что у гостей была неделя паузы, а у хозяев игры через два на третий день. На 70-й минуте пришёл эпизод, после которого любой матч Бундеслиги обычно уходит под контроль «Баварии». Шлоттербек неловко сыграл в штрафной против Станишича, тот упал — пенальти. Гарри Кейн подошёл к точке, мощно ударил в левый верхний угол, Кобель до мяча дотянулся, но не отбил. 1:2, это был 30-й гол Кейна в сезоне Бундеслиги и четвёртый подряд матч чемпионата, в котором он оформил «дубль». Казалось, «Бавария» забрала ключевой отрезок и сейчас просто закроет игру на опыте.

Гарри Кейн globallookpress.com

Но Дортмунд и тут не согласился. На 83-й минуте Забитцер подал с полуфланга, мяч пролетел мимо Гирасси и двух защитников, а Свенссон остался один и с лёта пробил в самый угол ворот. «Вестфаленштадион» взорвался в надежде на то, что сезон ещё можно спасти.

Гол Свенссона globallookpress.com

Развязка получилась, исторической, а в немецкой прессе её уже подписывают «Meistertraum beendet» (Мечта мастера разрушена). На 87-й минуте после неудачного выноса Беллингема мяч пришёл прямо на ногу Киммиху, и Йозуа с лёта левой вонзил его в сетку. Ни шанса «дотерпеть» для «Боруссии», моментальный нокаут.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Гонка в Бундеслиге окончена

Таблица теперь выглядит почти однозначно, у «Баварии» +11 очков за 10 туров до финиша. Для Дортмунда, который уже вылетел из Кубка и Лиги чемпионов, это ощущается как обнуление последнего большого смысла этой весны. «Бавария» же, наоборот, обыграла главного конкурента на его поле, в момент, когда цена ошибки максимальна. Компани после матча назвал это «мини-титулом».

Ковач после игры говорил ровно то, что и должен говорить тренер проигравших в таком матче. Команда была «очень равной», «очень хорошей», но проиграла «мировому классу». И Дортмунд ведь действительно дал бой и местами сделал всё правильно. Просто «Бавария» всегда находит героя в ключевые моменты и не прощает ошибок.

Дальше у Дортмунда выезд в Кёльн, а «Баварии» — «Боруссия» Мёнхенгладбах уже в пятницу, чтобы было больше времени на подготовку к 1/8 ЛЧ. А главная интрига для Дортмунда теперь в том, насколько серьёзна травма Эмре Джана. Если и правда разрыв крестообразных связок, Дортмунд вместе со всеми вылетами ещё и надолго потеряет лидера.