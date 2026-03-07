Вратарь «Балтики» Максим Бориско поделился мнением об игре своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Максим Бориско — голкипер «Балтики»
Максим Бориско — голкипер «Балтики» globallookpress.com

«Состояние недовольное — это понятно.  Обидно пропускать в компенсированное время и ещё обиднее терять победу.  Но сегодня мы могли пропустить больше.

Трудно прокомментировать эпизод с отменённым голом, не видел у кого где какое положение.  Но Голенков действительно мешал Кевину сыграть в том эпизоде, блокировал его.  Наверное, не особо сложный матч, куда труднее далась дорога.  А так ожидаемо, много борьбы.  Как с нашей стороны, так и со стороны соперника.

Что касается пропущенного гола, много игроков в штрафной в конце, понятное дело.  Где-то недоглядел момент и не смог выручить», — сказал Бориско Чемпионату.

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.  В следующем поединке калининградцы сыграют против ЦСКА 14-го марта.