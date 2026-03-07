Защитник «Балтики» Иван Беликов прокомментировал ничью своей команды с «Ростовом» (1:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

Иван Беликов globallookpress.com

«Мы знали, что "Ростов" очень непростой соперник, в каком-то смысле похоже немного играют, хорошо ведут борьбу, много подборов забирают, но… Недотерпели совсем немного, очень обидно это ощущать. Но, справедливости ради, и доля везения сегодня присутствовала. Не скажу, что у "Ростова" было много моментов, но и у нас количество примерно такое же. Да, у соперника стало больше остроты в конце встречи, но это понятно — они уступали, нагнетали и сумели довести дело до ничейного гола. Видимо, это и есть футбол, обидно очень, повторюсь. Сегодня мы должны были забрать три очка», — цитирует Беликова «Советский спорт».

«Балтика» с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.