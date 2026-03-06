В матче 29-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в родных стенах проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») globallookpress.com

Открыли счет в игре хозяева усилиями Доминика Соланке на 34-й минуте, но потом дубль Исмаилы Сарра на 40-й и 45+7-й минутах, а также гол Йоргена Ларсена на 45+1-й минуте перевернули матч и принесли победу гостям.

Отметим, что «Тоттенхэм» с 38-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Микки ван де Вена.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:3 Кристал Пэлас Лондон 1:0 Доминик Соланке 34' 1:1 Исмаила Сарр 40' пен. 1:2 Йёрген Странн Ларсен 45+1' 1:3 Исмаила Сарр 45+7' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Педро Порро ( Ксави Симонс 74' ), Арчи Грей, Жоау Палинья, Папе Сарр, Рандаль Коло Муани ( Ив Биссума 43' ), Матис Тель, Доминик Соланке ( Ришарлисон 74' ), Joao Victor de Souza Menezes Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос ( Натаниэл Клайн 14' ), Шади Риад, Крис Ричардс, Жейде Канво, Даити Камада, Адам Уортон ( Уилл Хьюз 81' ), Йёрген Странн Ларсен ( Крисантус Уче 81' ), Эванн Гессан ( Бреннан Джонсон 67' ), Исмаила Сарр Жёлтые карточки: Папе Сарр 25', Ив Биссума 82' — Йёрген Странн Ларсен 22' Красная карточка: Микки ван де Вен 38' (Тоттенхэм)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 2 Удары мимо 1 40 Владение мячом 60 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 13 Фолы 12

«Кристал Пэлас» набрал 38 баллов и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками идет 16-м.