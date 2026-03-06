В матче 29-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в родных стенах проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Доминика Соланке на 34-й минуте, но потом дубль Исмаилы Сарра на 40-й и 45+7-й минутах, а также гол Йоргена Ларсена на 45+1-й минуте перевернули матч и принесли победу гостям.
Отметим, что «Тоттенхэм» с 38-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Микки ван де Вена.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:3Кристал ПэласЛондон
1:0 Доминик Соланке 34' 1:1 Исмаила Сарр 40' пен. 1:2 Йёрген Странн Ларсен 45+1' 1:3 Исмаила Сарр 45+7'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Педро Порро (Ксави Симонс 74'), Арчи Грей, Жоау Палинья, Папе Сарр, Рандаль Коло Муани (Ив Биссума 43'), Матис Тель, Доминик Соланке (Ришарлисон 74'), Joao Victor de Souza Menezes
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос (Натаниэл Клайн 14'), Шади Риад, Крис Ричардс, Жейде Канво, Даити Камада, Адам Уортон (Уилл Хьюз 81'), Йёрген Странн Ларсен (Крисантус Уче 81'), Эванн Гессан (Бреннан Джонсон 67'), Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Папе Сарр 25', Ив Биссума 82' — Йёрген Странн Ларсен 22'
Красная карточка: Микки ван де Вен 38' (Тоттенхэм)
«Кристал Пэлас» набрал 38 баллов и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками идет 16-м.