Тренер сборной России Николай Писарев оценил игру «Крыльев Советов» после крупного поражения команды в матче 19-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:4).

Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Мертвее "Крыльев" я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились.

"Пари НН" бились, Махачкала бились, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только "Крылья Советов" очень беззубо», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат! ».

После 19-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице с 17-ю очками в активе. В следующем поединке самарцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 8-го марта.