Известный по выступлениям в составе многих российских клубов полузащитник Кристиан Нобоа оценил нынешний уровень РПЛ.

Кристиан Нобоа globallookpress.com

«Уровень чемпионата России очень сильно упал, конечно. Сильных легионеров стало меньше, много факторов. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки. Сейчас всё по‑другому. Но он всё равно остаётся очень интересным», — сказал Нобоа «Матч ТВ».

Сейчас эквадорцу 40 лет, недавно он объявил о завершении профессиональной карьеры. В России он выступал с 2007‑го по 2023 год за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

Нобоа трижды становился чемпионом России: в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19).