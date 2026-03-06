Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Максименко в кубковой встрече против «Динамо» (2:5).

Александр Максименко globallookpress.com

«А в каких эпизодах он вчера мог выручить? Я бы не сказал, что там его ошибки. Его вины нет. Четвертый гол привез Джику, потом угловой. Понимаю, если человек постоянно ошибается, но такого не было. Даже в матче с "Сочи" ничего такого не было, за что можно предъявить вратарю. Не считаю, что у Максименко спад», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Ответная встреча пройдет 18 марта в Москве на «Лукойл-Арене».