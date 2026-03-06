Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал разгромную победу своего клуба над «Спартаком» (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка России.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Хочу начать с того, что, несмотря на позднее начало встречи, на стадионе было около 25 тысяч болельщиков. Интерес к матчу был очень высоким. Мы увидели настоящую и зрелищную игру двух принципиальных соперников. "Динамо" провело блестящий матч, было на голову сильнее "Спартака" и могло добиться более внушительного результата. Команда провела отличный матч с первой и до последней минуты и показала, что способна на очень многое.

С чем я и поздравляю Ролана Гусева: уже вторую встречу подряд "Динамо" показывает хороший результат и хорошие качества игры. Очень приятно, что и молодые футболисты получают время на поле. Считаю это высокопрофессиональной работой», — сказал Газзаев «СЭ».

Главным героем встречи стал камерунский полузащитник Муми Нгамалё, который сделал дубль и отдал голевую передачу. Ответная встреча пройдёт на поле «Спартака» 18 марта.