Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков поделился мнением о турнирном положении своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей.

«Ситуация не патовая, а просто нехорошая. Все понимаем ее. Необходимо меньше пропускать, больше забивать, выигрывать и набирать очки. Каких‑то систематических ошибок, наверное, не было. Больше индивидуальных ошибок, связанных с техническим оснащением; где‑то, может быть, с недопониманием ситуации. Работаем над этим, устраняем мелочи и стараемся усовершенствоваться», — сказал Белоруков «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Оренбург» сыграет против «Зенита» 8-го марта. Начало встречи — в 12:00 мск.