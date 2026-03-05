Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Знали, что с точки зрения того, в какой части сезона мы находимся и чего хотим достичь, что это большая игра. Считаю, что это была выдающаяся командная игра. Очевидно, Жоао Педро за хет-трик получит аплодисменты, и это правильно, но нам нужно продолжать в таком духе.

Также я должен сказать, что не понимаю, как не назначили пенальти, у нас были неудачи, но мы как единая команда много говорили в позитивном ключе и определенно показали это сегодня вечером», — цитирует BBC Росеньора.

«Челси» набрал 48 очков, команда находится на пятом месте в таблице АПЛ.