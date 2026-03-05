В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лорьян» по пенальти проиграл «Ниццу».
В основное время соперники голов не забили, а вот в серии пенальти «Ницца» оказалась сильнее «Лорьяна» со счетом 6:5.
Результат матча
ЛорьянЛорьян0:0НиццаНицца
Лорьян: Бингуру Камара, Монтассар Тальби, Дарлин Йонгва (Абдулайе Фай 72'), Арсен Куасси, Бамо Мейте, Тео Ле Бри (Панос Кацерис 80'), Артур Авом, Лоран Абергель (Ноа Кадиу 57'), Жан-Виктор Макенго (Karim Dermane 71'), Пабло Пажи, Бамба Дьенг (Самбу Сумано 80')
Ницца: Йеванн Диуф, Закариа Диалло (Том Луше 46'), Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong (Мохамед-Али Чо 46'), Данте (Gabin Bernardeau 82'), Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле (Kevin Carlos 56'), Шарль Ванхаутте, Морган Сансон, Kail Boudache (Абдулай Джума Бах 82')
Жёлтые карточки: Арсен Куасси 70', Бамо Мейте 85', Бингуру Камара 90+2' — Kevin Carlos 70'
Красная карточка: Пабло Пажи 44' (Лорьян)
Таким образом, «Лорьян» стал полуфиналистом Кубка Франции. Его соперник в поединке за выход в финал станет известен позже.