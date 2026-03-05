В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лорьян» по пенальти проиграл «Ниццу».

«Ницца»
В основное время соперники голов не забили, а вот в серии пенальти «Ницца» оказалась сильнее «Лорьяна» со счетом 6:5.

ЛорьянЛорьянЛорьян0:0НиццаНиццаНицца
Лорьян:  Бингуру Камара,  Монтассар Тальби,  Дарлин Йонгва (Абдулайе Фай 72'),  Арсен Куасси,  Бамо Мейте,  Тео Ле Бри (Панос Кацерис 80'),  Артур Авом,  Лоран Абергель (Ноа Кадиу 57'),  Жан-Виктор Макенго (Karim Dermane 71'),  Пабло Пажи,  Бамба Дьенг (Самбу Сумано 80')
Ницца:  Йеванн Диуф,  Закариа Диалло (Том Луше 46'),  Мельвен Бар,  Жонатан Клосс,  Kojo Peprah Oppong (Мохамед-Али Чо 46'),  Данте (Gabin Bernardeau 82'),  Антуан Менди,  Тангай Н'Домбеле (Kevin Carlos 56'),  Шарль Ванхаутте,  Морган Сансон,  Kail Boudache (Абдулай Джума Бах 82')
Жёлтые карточки:  Арсен Куасси 70',  Бамо Мейте 85',  Бингуру Камара 90+2'  —  Kevin Carlos 70'
Красная карточка:  Пабло Пажи 44' (Лорьян)

Таким образом, «Лорьян» стал полуфиналистом Кубка Франции.  Его соперник в поединке за выход в финал станет известен позже.