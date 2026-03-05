В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лорьян» по пенальти проиграл «Ниццу».

В основное время соперники голов не забили, а вот в серии пенальти «Ницца» оказалась сильнее «Лорьяна» со счетом 6:5.

Результат матча

Лорьян Лорьян 0:0 Ницца Ницца

Лорьян: Бингуру Камара, Монтассар Тальби, Дарлин Йонгва ( Абдулайе Фай 72' ), Арсен Куасси, Бамо Мейте, Тео Ле Бри ( Панос Кацерис 80' ), Артур Авом, Лоран Абергель ( Ноа Кадиу 57' ), Жан-Виктор Макенго ( Karim Dermane 71' ), Пабло Пажи, Бамба Дьенг ( Самбу Сумано 80' )

Ницца: Йеванн Диуф, Закариа Диалло ( Том Луше 46' ), Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong ( Мохамед-Али Чо 46' ), Данте ( Gabin Bernardeau 82' ), Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле ( Kevin Carlos 56' ), Шарль Ванхаутте, Морган Сансон, Kail Boudache ( Абдулай Джума Бах 82' )

Жёлтые карточки: Арсен Куасси 70', Бамо Мейте 85', Бингуру Камара 90+2' — Kevin Carlos 70'

Красная карточка: Пабло Пажи 44' (Лорьян)