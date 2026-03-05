Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Челси» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Могу сказать, что "Челси" провел фантастический матч, и первый тайм в этой игре был ключевым. Мы защищались и пытались вернуть мяч под свое владение, но у "синих" была очень хорошая структура и комбинационный футбол, и они создавали моменты. Когда "Челси" забил второй гол, матч изменился. После третьего и четвертого мяча все стало сложнее. Разница между ними и нами по-прежнему составляет три очка, но сейчас мы находимся в нелучшей ситуации.

Теперь у "Астон Виллы" есть время исправить ситуацию, и единственный способ, который я знаю, — это найти решения для восстановления уверенности, нашей энергии и тактической структуры. Теперь это моя забота. У нас впереди два месяца, чтобы попасть в еврокубки», — цитирует BBC Эмери.

«Челси» набрал 48 очков и находится на пятом месте в таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 4-й строчке — 51 очко.