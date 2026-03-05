Благодаря победе «Арсенал» набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 37 баллами располагается на 12-й строчке.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Букайо Сака на 9-й минуте.

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде минимально победил «Брайтон» со счетом 1:0.

