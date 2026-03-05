В матче 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде минимально победил «Брайтон» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Букайо Сака на 9-й минуте.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув0:1АрсеналЛондон
0:1 Букайо Сака 9'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Оливье Боскальи, Матс Виффер (Йоэл Велтман 77'), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба (Ясин Аяри 78'), Паскаль Грос, Диего Гомес (Harry Howell 78'), Джек Хиншелвуд (Дэнни Уэлбек 69'), Каору Митома (Янкуба Минте 46'), Жоржиньо Рюттер
Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Кристьян Москера (Риккардо Калафьори 64'), Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди (Кристиан Нергор 80'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 59'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 60')
Жёлтые карточки: Диего Гомес 52', Оливье Боскальи 80', Ферди Кадиоглу 82', Ясин Аяри 90+5' — Кристьян Москера 11'
Благодаря победе «Арсенал» набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 37 баллами располагается на 12-й строчке.