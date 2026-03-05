В матче 29-го тура чемпионата Англии «Челси» в гостях в волевом стиле выиграл у «Астон Виллы» со счетом 4:1.
В составе победителей хет-триком отметился Жоао Педро, а также гол на счету Коула Палмера. За хозяев забил Дуглас Луис.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем1:4ЧелсиЛондон
1:0 Дуглас Луис 2' 1:1 Жоао Педро 35' 1:2 Жоао Педро 45+6' 1:3 Коул Палмер 55' 1:4 Жоао Педро 64'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Мэтти Кэш (Ламаре Богард 46'), Амаду Онана, Дуглас Луис (Росс Баркли 63'), Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо 63'), Леон Бэйли (Алисон Эдвард 64'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Тэмми Абрахам 72')
Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Йоррел Хато, Мало Гюсто (Ромео Лавиа 75'), Жоао Педро (Андрей Сантос 85'), Алехандро Гарначо, Энцо Фернандес (Марк Кукурелья 79'), Коул Палмер (Лиам Дилап 85'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана (Олуватосин Адарабиойо 79')
Жёлтые карточки: Мэтти Кэш 32', Морган Роджерс 58', Олли Уоткинс 68' — Жоао Педро 54', Энцо Фернандес 58'
«Челси» с 48 очками в активе поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в активе которой 51 балл, идет четвертой.