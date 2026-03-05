В матче 29-го тура чемпионата Англии «Челси» в гостях в волевом стиле выиграл у «Астон Виллы» со счетом 4:1.

Жоао Педро globallookpress.com

В составе победителей хет-триком отметился Жоао Педро, а также гол на счету Коула Палмера. За хозяев забил Дуглас Луис.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 1:4 Челси Лондон 1:0 Дуглас Луис 2' 1:1 Жоао Педро 35' 1:2 Жоао Педро 45+6' 1:3 Коул Палмер 55' 1:4 Жоао Педро 64' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Мэтти Кэш ( Ламаре Богард 46' ), Амаду Онана, Дуглас Луис ( Росс Баркли 63' ), Эмилиано Буэндия ( Джейдон Санчо 63' ), Леон Бэйли ( Алисон Эдвард 64' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс ( Тэмми Абрахам 72' ) Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Йоррел Хато, Мало Гюсто ( Ромео Лавиа 75' ), Жоао Педро ( Андрей Сантос 85' ), Алехандро Гарначо, Энцо Фернандес ( Марк Кукурелья 79' ), Коул Палмер ( Лиам Дилап 85' ), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана ( Олуватосин Адарабиойо 79' ) Жёлтые карточки: Мэтти Кэш 32', Морган Роджерс 58', Олли Уоткинс 68' — Жоао Педро 54', Энцо Фернандес 58'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 3 Удары мимо 3 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 8 2 Офсайды 2 10 Фолы 7

«Челси» с 48 очками в активе поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в активе которой 51 балл, идет четвертой.