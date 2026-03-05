Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре своей команды в матче 29-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Учитывая все, через что мы прошли в последние недели, это был очень сложный матч. Мы знали, что это будет очень суровая проверка, и мы ее прошли.

Следует отдать должное ребятам, потому что их усилия были феноменальны. В некоторых других аспектах нам нужно прибавлять.

У нас в защите не хватало многих игроков, пришлось перестраиваться», — сказал Артета NBC Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. В следующем поединке «канониры» сыграют против «Мансфилд Таун» в Кубке Англии 7-го марта.