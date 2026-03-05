Кит Эндрюс, Майкл Кэррик, Пеп Гвардиола и Арне Слот — претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

Под руководством Эндрюса «Брентфорд» набрал 10 очков в пяти играх АПЛ в феврале, победив в трёх матчах, сыграв один раз вничью и потерпев одно поражение.

«Манчестер Юнайтед» при Кэррике в феврале провёл четыре матча и не потерпел ни одного поражения, выиграв три игры и сыграв одну вничью.

«Манчестер Сити» под управлением Гвардиолы завершил февраль без поражений, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью.

«Ливерпуль» при Слоте в феврале сыграл четыре матча в АПЛ, выиграв три из них и потерпев одно поражение.