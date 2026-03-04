«Вулверхэмптон» одержал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
На 78-й минуте «волки» вышли вперед благодаря точному удару Родригу Гомеша.
Спустя 5 минут «Ливерпуль» сумел сравнять счет, отличился Мохамед Салах.
Уже на 90+4-й минуте «Вулверхэмптон» забил победный гол благодаря усилиям Андре Триндаде.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон2:1ЛиверпульЛиверпуль
1:0 Родригу Гомеш 78' 1:1 Мохамед Салах 83' 2:1 Андре 90+4'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Йерсон Москера 60'), Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа, Давид Мёллер Вольфе (Уго Буэно 81'), Жуан Гомес, Андре, Анхель Гомес (Жанрикне Беллегард 60'), Матеуш Мане (Родригу Гомеш 70'), Адам Армстронг (Толу Арокадаре 59')
Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез (Рио Нгумоха 65'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Федерико Кьеза 79'), Жереми Фримпонг (Джо Гомес 72'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх (Кёртис Джонс 46'), Уго Экитике, Коди Матес Гакпо (Эндрю Робертсон 65')
Жёлтые карточки: Жуан Гомес 69', Сантьяго Буэно 90' — Райан Гравенберх 22'
После этого матча «Вулверхэмптон» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 5-й позиции с 48-ю баллами.