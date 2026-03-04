4 марта в Риме состоится полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Аталанту». Старт встречи в 23:00 мск.

У «Лацио» позади непростой период. Команда давно не выигрывала в Серии А. В последнем матче она проиграла «Торино» со счетом 0:2. В предыдущем раунде Кубка Италии «римлянам» было непросто, но им все же удалось пройти «Болонью», выиграв в серии пенальти.

«Аталанта» в прошлом матче проиграла «Сассуоло» в рамках Серии А (1:2). До этого бергамаски показали пару отличных результатов, выиграв у «Наполи» (2:1) и «Боруссии» Дортмунд (4:1) в Лиге чемпионов. В полуфинал Кубка Италии гости прошли благодаря уверенной победе над «Ювентусом» (3:0).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.

Коэффициенты букмекеров: 3.10 на «Лацио», 2.57 на «Аталанту», 3.07 на ничью.

Ставка ИИ: победа «Аталанты» со счетом 3:1.

