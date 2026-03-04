В среду, 4 марта, «Лацио» примет «Аталанту» в рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Италии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

03' «Аталанта» завладев мячом, приступила к позиционной атаке.

01' Исаксен в быстрой атаке «Лацио» ворвался в штрафную «Аталанты», но защитники гостей не позволили ему обострить ситуацию.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Аталанты».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 70 634 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Джанлука Маньянелло.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Деле-Баширу, Катальди, Тейлор, Исаксен, Мальдини, Дзакканьи.

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернаскони, Самарджич, Залевски, Крстович.

«Лацио»

«Лациале» проводят бледноватый сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы. При этом «Лацио» на 13 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем гол за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» уступили «Торино» (0:2). До того команда не смогла одолеть «Кальяри» (0:0). А вот поединок с «Аталантой» завершился неудачей (0:2). В пяти своих последних матчах «Лацио» добыл 3 паритета. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

«Лациале» угодили в кризис. Римляне не могут отличиться уже 3 матча кряду. Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.

«Аталанта»

«Бергамаски» бьются за выход в еврозону. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы. Причем «Аталанта» на 2 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» были биты «Сассуоло» (1:2). До того команда учинила разгром дортмундской «Боруссии» (4:1). А вот чуть ранее она переиграла «Наполи» (2:1). При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Бергамаски» крепки, однако стабильностью не отличаются. До последней коллизии команда победила 2 раза подряд. При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и от римлян команда не пропускала в двух последних очных встречах. «Бергамаски» уж точно покусятся на Кубок Италии. Команда потенциально способна прибавить, плюс в кадровом плане выглядят выгодно.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча в рамках Серии А, в октябре в Бергамо игра завершилась 0:0, а 14-го февраля в Риме победила «Аталанта» 0:2. За всю историю соперники сыграли между собой 127 матчей, в 42 играх победила «Аталанта», в 37 «Лацио», оставшиеся 48 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.22