В среду, 4 марта, «Лацио» примет «Аталанту» в рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Италии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

03' «Аталанта» завладев мячом, приступила к позиционной атаке.

01' Исаксен в быстрой атаке «Лацио» ворвался в штрафную «Аталанты», но защитники гостей не позволили ему обострить ситуацию.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Аталанты».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 70 634 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Джанлука Маньянелло.

Стартовые составы команд

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Деле-Баширу, Катальди, Тейлор, Исаксен, Мальдини, Дзакканьи.

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернаскони, Самарджич, Залевски, Крстович.

«Лацио»

«Лациале» проводят бледноватый сезон.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.  При этом «Лацио» на 13 очков отстает от зоны еврокубков.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Лациале» уступили «Торино» (0:2).  До того команда не смогла одолеть «Кальяри» (0:0).  А вот поединок с «Аталантой» завершился неудачей (0:2).  В пяти своих последних матчах «Лацио» добыл 3 паритета.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

«Лациале» угодили в кризис.  Римляне не могут отличиться уже 3 матча кряду.  Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Аталанте».  В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.

«Аталанта»

«Бергамаски» бьются за выход в еврозону.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.  Причем «Аталанта» на 2 очка отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.  Предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бергамаски» были биты «Сассуоло» (1:2).  До того команда учинила разгром дортмундской «Боруссии» (4:1).  А вот чуть ранее она переиграла «Наполи» (2:1).  При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Бергамаски» крепки, однако стабильностью не отличаются.  До последней коллизии команда победила 2 раза подряд.  При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и от римлян команда не пропускала в двух последних очных встречах.  «Бергамаски» уж точно покусятся на Кубок Италии.  Команда потенциально способна прибавить, плюс в кадровом плане выглядят выгодно.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча в рамках Серии А, в октябре в Бергамо игра завершилась 0:0, а 14-го февраля в Риме победила «Аталанта» 0:2.  За всю историю соперники сыграли между собой 127 матчей, в 42 играх победила «Аталанта», в 37 «Лацио», оставшиеся 48 матчей завершились вничью.

