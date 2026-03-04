Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о том, какой сейчас футбол в АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Я хотел бы использовать трех дополнительных игроков на своей половине поля, чтобы показывать красивый футбол и всегда играть против свободного соперника. Если вы хотите смотреть такой футбол, вам нужно поехать в другую страну, потому что в Премьер-лиге за последние два-три сезона это не так.

Игра не станет другой, если мы не изменим правила, потому что она развивается таким образом. Четыре года назад был совершенно другой футбол», — цитирует Артету ВВС.

Напомним, что «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.