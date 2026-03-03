«Удинезе» одержал победу над «Фиорентиной» (3:0) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев голы записали на свой счет Кристиан Кабазель на 10-й минуте, Кинан Дэвис на 64-й минуте с пенальти и Адам Букса на 90+4-й минуте.

Результат матча Удинезе Удине 3:0 Фиорентина Флоренция 1:0 Кристиан Кабазель 10' 2:0 Кинан Дэвис 64' пен. 3:0 Адам Букса 90+4' Удинезе: Мадука Окойе, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель, Николо Бертола ( Ассан Камара 73' ), Кингсли Эхизибуэ, Джордан Земура ( Ойер Саррага 73' ), Якуб Пётровский ( Branimir Mlacic 73' ), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп, Николо Дзаньоло ( Леннон Миллер 87' ), Кинан Дэвис ( Адам Букса 68' ) Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Даниэле Ругани, Марин Понграчич ( Шер Ндур 46' ), Джек Харрисон, Марко Брешианини ( Пьетро Комуццо 46' ), Николо Фаджоли ( Якопо Фаццини 87' ), Роландо Мандрагора ( Роберто Пикколи 71' ), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин ( Джованни Фаббиан 71' ) Жёлтые карточки: Кингсли Эхизибуэ 32' — Марин Понграчич 28', Фабьяно Паризи 32', Даниэле Ругани 61', Лука Раньери 80'

Статистика матча 7 Удары в створ 0 1 Удары мимо 6 35 Владение мячом 65 5 Угловые удары 2 16 Фолы 12

После этого матча «Удинезе» занимает 10-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 16-й строчке с 24 баллами.