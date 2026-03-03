«Удинезе» одержал победу над «Фиорентиной» (3:0) в матче 27-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голы записали на свой счет Кристиан Кабазель на 10-й минуте, Кинан Дэвис на 64-й минуте с пенальти и Адам Букса на 90+4-й минуте.
Результат матча
УдинезеУдине3:0ФиорентинаФлоренция
1:0 Кристиан Кабазель 10' 2:0 Кинан Дэвис 64' пен. 3:0 Адам Букса 90+4'
Удинезе: Мадука Окойе, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель, Николо Бертола (Ассан Камара 73'), Кингсли Эхизибуэ, Джордан Земура (Ойер Саррага 73'), Якуб Пётровский (Branimir Mlacic 73'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп, Николо Дзаньоло (Леннон Миллер 87'), Кинан Дэвис (Адам Букса 68')
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Даниэле Ругани, Марин Понграчич (Шер Ндур 46'), Джек Харрисон, Марко Брешианини (Пьетро Комуццо 46'), Николо Фаджоли (Якопо Фаццини 87'), Роландо Мандрагора (Роберто Пикколи 71'), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин (Джованни Фаббиан 71')
Жёлтые карточки: Кингсли Эхизибуэ 32' — Марин Понграчич 28', Фабьяно Паризи 32', Даниэле Ругани 61', Лука Раньери 80'
После этого матча «Удинезе» занимает 10-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 16-й строчке с 24 баллами.