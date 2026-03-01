прогноз на матч Серии А, ставка за 2.03

2 марта в 27-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Удинезе» и «Фиорентина». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Удинезе — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Удинезе»

Турнирное положение: после 26 туров «Удинезе» располагается на 12‑й позиции в таблице Серии А с 32 очками.

Последние матчи: в 26‑м туре «Удинезе» в гостях проиграл «Болонье» со счётом 0 : 1. Игра проходила с небольшим преимуществом соперника; «зебры» имели все возможности увезти очко, но допустили досадную ошибку в конце встречи в своей штрафной, которая привела к назначению пенальти.

Ранее «Удинезе» проиграл на выезде «Лечче» (1 : 2) и дома «Сассуоло» (1 : 2).

Не сыграют: травмированы — Дэвис (н), Камара (п), Дзаньоли (з).

Состояние команды: три последних встречи команда Косты Руньяича проиграла, но одной из главных причин этого стала травма лидера Николо Дзаньоло. С «Болоньей» он уже появился на поле, но был не до конца готов. Теперь полузащитник готов провести на поле 90 минут, что здорово усилит атакующий потенциал «зебр».

«Фиорентина»

Турнирное положение: сейчас «Фиорентина» располагается на 16‑м месте в таблице Серии А с 24 очками.

Последние матчи: против «Пизы» (1 : 0) встреча получилась не самой простой, но «Фиорентина» всё‑таки смогла вырвать победу. Автором единственного гола в самом начале стал Мойзе Кин, который постепенно возвращает себе былую форму.

В Лиге конференций «Фиорентина» смогла только в дополнительное время сломить сопротивление «Ягеллонии» (2 : 4, д. в.); ранее была победа в Польше со счётом 3 : 0.

Не сыграют: травмирован — Лэмпти (з); дисквалифицирован — Додо (з).

Состояние команды: впервые за долгое время «Фиорентина» покинула зону вылета. В этом немалая заслуга главного тренера Паоло Ваноли и нового спортивного директора Фабио Паратичи, который смог здорово усилить состав «фиалок» зимой и избавиться от ненужного балласта.

Статистика для ставок

В первом круге «Фиорентина» разгромила соперника со счётом 5 : 1

В прошлом сезоне «Фиорентина» уступила дома (1 : 2), но затем взяла реванш в гостях (3 : 2)

В позапрошлом сезоне «Удинезе» проиграл на своём поле (0 : 2), а на выезде была ничья (2 : 2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» — 3,20; на «Фиорентину» — 2,36; на ничью — 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: здесь стоит ждать атакующего и результативного футбола. У хозяев вернулся в строй Дзаньоло, который имеет зуб на «фиалок»; у гостей в отличном состоянии Кин, Гюдмюндссон и другие лидеры.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,03.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный прогноз с победой гостей — сейчас они выглядят предпочтительнее.

Дополнительная ставка: победа «Фиорентины» за 2,36.