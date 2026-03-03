Экс-футболист «Динамо» Александр Точилин оценил игру «бело-голубых» после возобновления нынешнего сезона РПЛ.

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

Напомним, что подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Динамо достаточно легко обыграло "Крылья Советов"? У меня было просто ожидание победы "Динамо", и оно осуществилось. Гости в этой игре себя никак не показали, поэтому "бело-голубые" одержали заслуженную победу за счет мастерства, готовности и реализации плана, который у них был на этот матч.

Как она изменилась игра "Динамо" при Гусеве? Команда теперь играет в более организованный футбол, где ребята стараются минимально давать сопернику свободные зоны. Также нужно отметить хорошую реализацию моментов. Практически каждый подход хозяев к воротам самарцев завершался забитым мячом. В этом плане "Динамо" удалось поднять КПД на высокий уровень.

Тюкавин не забивал всю зиму, а в матче против "Крыльев Советов" отличился через 15 минут после начала встречи? Он и на сборах хотел забивать, но там был подготовительный период, а есть такое поверье, что если на сборах мало забиваешь, значит, все голы оставляешь на сезон. Константин реализовал хорошую комбинацию. Было делом техники попасть в пустые ворота. Он сделал свою работу, вот и все», — цитирует Точилина «Евро-Футбол. Ру».

Московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице чемпионата России с 24 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 5-го марта в Кубке России.