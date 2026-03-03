«Хетафе» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 26-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 39-й минуте благодаря голу Мартина Сатриано.
На 90+5-й минуте игрок «Реала» Франко Мастантуоно получил красную карточку.
Нападающий «Хетафе» Адриан Лисо также получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид0:1ХетафеХетафе
0:1 Мартин Сатриано 39'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Дин Хейзен 55'), Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 55'), Орельен Чуаэми (Браим Диас 87'), Тиаго Питарч Пинар (Родриго 55'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Франко Мастантуоно 69'), Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Alvaro Fernandez Carreras
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Адриан Лисо 58'), Диего Рико, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано (Абдель Абкар 90'), Luis Vasquez (Марио Мартин 70'), Sebastian Boselli
Жёлтые карточки: Дин Хейзен 68', Орельен Чуаэми 71', Alvaro Fernandez Carreras 90+3', Винисиус Жуниор 90+4' — Кико Фемения 8', Мауро Арамбарри 35', Диего Рико 64', Адриан Лисо 79', Мартин Сатриано 84'
Красная карточка: Франко Мастантуоно 90+5' (Реал Мадрид)
После этого матча «Хетафе» занимает 11-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Реал» — на 2-й строчке с 60-ю баллами.