После этого матча «Хетафе» занимает 11-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Реал» — на 2-й строчке с 60-ю баллами.

Нападающий «Хетафе» Адриан Лисо также получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте.

Единственный гол в этом матче гости забили на 39-й минуте благодаря голу Мартина Сатриано .

«Хетафе» одержал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 26-го тура испанской Примеры.

