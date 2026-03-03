«Комо» примет «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии. Команды встретятся 3 марта в 23:00 по мск.

«Комо» добыл серию хороших результатов. Коллектив Сеска Фабрегаса сыграл вничью 1:1 с «Миланом», победил «Ювентус» 2:0. В прошлый раз хозяева выиграли 3:1 у «Лечче», что позволяет им сейчас быть пятой командой Серии А. В прошлом раунде Кубка Италии «Комо» по пенальти переиграл «Наполи».

«Интер» явно надеется выиграть Серию А и Кубок Италии. Команда вылетела из Лиги чемпионов, что заставило подопечных Кристиана Киву пересмотреть свои приоритеты. Последним результатом миланцев является победа «Дженоа» со счетом 2:0. В полуфинал Кубка Италии «Интер» попал благодаря победе над «Торино» (2:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров: 2.75 на «Комо», 2.88 на «Интер», 3.07 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал командам безголевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Комо» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

