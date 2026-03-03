Во вторник, 3 марта, «Комо» примет «Интер» в рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Италии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча
22:50 Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо, вмещающем 13 602 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Марко Ди Белло.

Стартовые составы команд

«Комо»: Бутез, Смолчич, Рамон, Карлос, Валле, Войвода, Перроне, Да Кунья, Какере, Пас, Родригес.

«Интер»: Мартинес, Биссекк, Ачерби, Бастони, Аугусто, Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Сучич, Диуф, Эспозито.

«Комо»

«Ларьяни» проводят шикарный сезон.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.  При этом «Комо» на 2 очка отстает от четвертой позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно, «Ларьяни» переиграли «Лечче» (3:1).  До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (2:0).  А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).  В пяти своих последних матчах «Комо» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Ларьяни» нынче выглядят весьма выгодно.  Подопечные Сеска Фабрегаса победили в двух своих последних матчах.  Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Интеру».  В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Интер»

«Змеи» уверенно несутся в Скудетто.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.  Причем «Интер» на 13 очков оторвался от ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  «Змеи» сумели одолеть «Дженоа» (2:0).  До того команда была бита «Буде-Глимтом» (1:2).  А вот чуть ранее уверенно переиграла слабенький «Лечче» (2:0).  При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» не имеют проблем в чемпионате, а вот вылет из Лиги чемпионов стал шоком.  Плюс в лазарете находится форвард Лаутаро Мартинес.  При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и «Комо» команда обыграла во всех шести очных поединках.  «Змеи» уж точно покусятся и на Кубок Италии.  Кадрового маневра миланцам должно вполне хватить для успеха на двух фронтах.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч, 6-го декабря «Интер» дома победил со счетом 4:0.  За всю историю соперники сыграли 43 матча между собой, в 30 играх победил «Интер», в 7 «Комо», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

