Во вторник, 3 марта, «Комо» примет «Интер» в рамках 1-го матча 1/2 финала Кубка Италии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:50 Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо, вмещающем 13 602 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Марко Ди Белло.

Стартовые составы команд

«Комо»: Бутез, Смолчич, Рамон, Карлос, Валле, Войвода, Перроне, Да Кунья, Какере, Пас, Родригес.

«Интер»: Мартинес, Биссекк, Ачерби, Бастони, Аугусто, Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Сучич, Диуф, Эспозито.

«Комо»

«Ларьяни» проводят шикарный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы. При этом «Комо» на 2 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, «Ларьяни» переиграли «Лечче» (3:1). До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (2:0). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1). В пяти своих последних матчах «Комо» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Ларьяни» нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Сеска Фабрегаса победили в двух своих последних матчах. Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Интер»

«Змеи» уверенно несутся в Скудетто. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Интер» на 13 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» сумели одолеть «Дженоа» (2:0). До того команда была бита «Буде-Глимтом» (1:2). А вот чуть ранее уверенно переиграла слабенький «Лечче» (2:0). При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» не имеют проблем в чемпионате, а вот вылет из Лиги чемпионов стал шоком. Плюс в лазарете находится форвард Лаутаро Мартинес. При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «Комо» команда обыграла во всех шести очных поединках. «Змеи» уж точно покусятся и на Кубок Италии. Кадрового маневра миланцам должно вполне хватить для успеха на двух фронтах.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч, 6-го декабря «Интер» дома победил со счетом 4:0. За всю историю соперники сыграли 43 матча между собой, в 30 играх победил «Интер», в 7 «Комо», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30