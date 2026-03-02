прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 2.30

3 марта в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Комо» и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Комо — Интер с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Комо»

Турнирное положение: «Ларьяни» проводят шикарный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» на 2 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ларьяни» переиграли «Лечче» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (2:0). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Комо» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Ларьяни» нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Сеска Фабрегаса победили в двух своих последних матчах.

Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» уверенно несутся в Скудетто. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 13 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» сумели одолеть «Дженоа» (2:0).

До того команда была бита «Буде-Глимтом» (1:2). А вот чуть ранее уверенно переиграла слабенький «Лечче» (2:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Змеи» не имеют проблем в чемпионате, а вот вылет из Лиги чемпионов стал шоком. Плюс в лазарете находится форвард Лаутаро Мартинес.

При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «Комо» команда обыграла во всех шести очных поединках.

«Змеи» уж точно покусятся и на Кубок Италии. Кадрового маневра миланцам должно вполне хватить для успеха на двух фронтах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Интер» мотивирован побороться за Кубок Италии, к тому же имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня.

Ставка: Победа «Интера» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

