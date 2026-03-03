В 29-м туре АПЛ состоится встреча «Борнмута» и «Брентфорда». Матч команды сыграют 3 марта на стадионе «Виталити».

«Борнмут» набрал 39 очков. Благодаря беспроигрышной серии в 8 поединков «вишням» удалось дистанцироваться от зоны вылета и подняться на 10-е место. Тем не менее очки дают хозяевам непросто. В последних двух турах клуб сумел добыть лишь ничью, сыграв 0:0 с «Вест Хэмом» и 1:1 с «Сандерлендом».

«Брентфорд» после победы над «Бернли» со счетом 4:3 поднялся на 7-ю позицию. Команда имеет 43 очка. На выезде «Брентфорд» также показывает хорошие результаты. У него 4 победы в 5 поединках. В случае успеха сегодня, «пчелы» оформят четвертую победу в гостях подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Котировки букмекеров: 2.60 на «Борнмут», 3.55 на ничью, 2.68 на «Брентфорд».

искусственный интеллект сделал ставку на победу «Борнмута» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Брентфорд» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.