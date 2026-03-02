прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.40

3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» ходят в середняках АПЛ. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на 9 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» не смогли одолеть «Сандерленд» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Вест Хэмом» (0:0). А вот поединок с «Эвертоном» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» нынче вполне-себе преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 2 месяца.

Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда уступила «пчелам».

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» все еще бодаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 5 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» перестреляли «Бернли» (4:3).

До того команда была бита «Брайтоном» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела скромный «Маклсфилд».

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят достаточно выгодно. Вот только пресловутой монолитности команде недостает.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Игор Тиаго успел отличиться уже 18 мячами в чемпионате.

«Пчелы» явно едут в Борнмут за тремя очками. Команда вполне способна еще прибавить в плане реализации, и уж точно не будет отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Обе команды на данном этапе относительно преуспевают в плане результатов, и явно постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Борнмут» — «Брентфорд» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не определят победителя.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Борнмут» — «Брентфорд» принесёт прибыль 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья за 3.60

