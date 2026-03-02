3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» ходят в середняках АПЛ.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на 9 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Вишни» не смогли одолеть «Сандерленд» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Вест Хэмом» (0:0).  А вот поединок с «Эвертоном» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Борнмут» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» нынче вполне-себе преуспевают в плане результатов.  Команда не проигрывает уже 2 месяца.

Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду».  В пяти последних очных поединках команда уступила «пчелам».

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» все еще бодаются за выход в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 5 очков отстает от топ-5.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Пчелы» перестреляли «Бернли» (4:3).

До того команда была бита «Брайтоном» (0:2).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела скромный «Маклсфилд».

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят достаточно выгодно.  Вот только пресловутой монолитности команде недостает.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Зато Игор Тиаго успел отличиться уже 18 мячами в чемпионате.

«Пчелы» явно едут в Борнмут за тремя очками.  Команда вполне способна еще прибавить в плане реализации, и уж точно не будет отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Обе команды на данном этапе относительно преуспевают в плане результатов, и явно постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не определят победителя.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Борнмут» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
  • «Вишни» в родных стенах забивают в среднем реже 2 голов за матч
  • «Пчелы» победили в 4 своих последних выездных матчах
  • Форвард «Брентфорда» Игор Тиаго наколотил уже 18 мячей в текущем чемпионате
  • «Брентфорд» на выезде в среднем пропускает фактически 2 гола за матч