3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» ходят в середняках АПЛ. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Борнмут» на 9 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» не смогли одолеть «Сандерленд» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Вест Хэмом» (0:0). А вот поединок с «Эвертоном» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Вишни» нынче вполне-себе преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 2 месяца.
Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда уступила «пчелам».
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчелы» все еще бодаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Брентфорд» на 5 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» перестреляли «Бернли» (4:3).
До того команда была бита «Брайтоном» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела скромный «Маклсфилд».
При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят достаточно выгодно. Вот только пресловутой монолитности команде недостает.
При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Игор Тиаго успел отличиться уже 18 мячами в чемпионате.
«Пчелы» явно едут в Борнмут за тремя очками. Команда вполне способна еще прибавить в плане реализации, и уж точно не будет отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: Обе команды на данном этапе относительно преуспевают в плане результатов, и явно постараются поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не определят победителя.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Борнмут» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Вишни» в родных стенах забивают в среднем реже 2 голов за матч
- «Пчелы» победили в 4 своих последних выездных матчах
- Форвард «Брентфорда» Игор Тиаго наколотил уже 18 мячей в текущем чемпионате
- «Брентфорд» на выезде в среднем пропускает фактически 2 гола за матч