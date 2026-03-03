Встреча 23‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и ульяновской «Волгой» пройдёт в Подольске, а не в Туле, как изначально было запланировано.

Дмитрий Гунько — тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Матч 23‑го тура наша команда проведёт за пределами Тулы. Встреча с ульяновской "Волгой" состоится 9 марта на стадионе "Труд" в Подольске и начнётся в 17:00.

ПФК "Арсенал" организует бесплатные автобусы, чтобы все желающие смогли побывать на матче и поболеть за команду. Приносим извинения в связи с переносом матча в Подольск и надеемся на вашу поддержку», — говорится в заявлении «Арсенала» на официальном сайте.

До этого кубковая игра с «Локомотивом» 5 марта тоже была перенесена в Химки.