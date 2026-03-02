«Спартак» смог обыграть «Сочи» в гостевом поединке в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.

На 22-й минуте матча гости реализовали пенальти благодаря Эсекьелю Барко. Защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счет на 61-й минуте. На 79-й минуте матча отличился Маркиньос. В дополнительное время, на 90+2-й минуте, гол забил Пабло Солари. Хозяева поля ответили единственным голом, который на 61-й минуте забил Александр Солдатенков.

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.