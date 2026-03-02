Наставник «Бенфики» Жозе Моуринью отметил, что хавбек Джанлука Престианни будет серьезно наказан, если игрока признают виновным в расистских оскорблениях в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Если мой игрок не уважает эти принципы, которые являются моими и "Бенфики" тоже, тогда карьера этого игрока с тренером по имени Жозе Моуринью и в клубе под названием "Бенфика" подойдет к концу. Я не ученый, но я и не невежда. Презумпция невиновности — это право человека, не так ли? Я остаюсь при своем мнении. Если игрок действительно виновен, я никогда не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и со мной для него все кончено. Но я должен поставить перед этим много "если", — цитирует специалиста ESPN.

Напомним, в матче Лиги чемпионов Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его "обезьяной".