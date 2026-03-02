Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «красно-белых» в матче 19-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Фрагмент матча «Сочи» — «Спартак» t.me/Sochipfc

«Преимущество "Спартака" было очень весомым. Уже в первом тайме команда должна была вести с разницей больше, чем в один мяч. Был элемент невезения "Спартака".

Команда сыграла очень хорошо. Счёт 3:2 для "Сочи" — очень большая удача», — сказал Мор Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против московского «Динамо» 5-го марта в рамках Кубка России.