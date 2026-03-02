Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
Напомним, что Тюкавин отметился голом и голевой передачей в матче против самарской команды.
«Динамовцы были хороши, а Тюкавин был просто бесподобен. Великолепный форвард.
Он участвовал практически во всех моментах.»Динамо« здорово играло», — сказал Ловчев «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 11 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.