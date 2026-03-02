Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия оценил победу в матче против «Сочи» (3:2).

«Самое главное — победить. Сегодня мы взяли три очка и теперь шаг за шагом идём дальше по сезону. Не думаю, что мой выход на поле был какой-то тактической задумкой. Это были последние 15 минут матча, когда я вышел на поле. Все понимали, как надо играть — чуть больше прямолинейно, но вперёд. Тренер мне сказал: "Выходи и выполняй свою работу.

Кубок России — важнейший турнир без всяких сомнений. Очень мотивирован там играть, но и РПЛ для нас важна. Мы хотим побеждать в каждом матче, как я уже сказал", — цитирует Гарсию "Чемпионат".

После 19 туров чемпионата России команда "Сочи" набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.