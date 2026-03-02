Российский комментатор Александр Елагин подвел итоги 28-го тура английской Премьер-лиги.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«В очередной раз приходится смотреть АПЛ не полностью ввиду объективных обстоятельств.  Донельзя обостряется ситуация внизу таблицы.  Да, "Бёрнли" и "Вулверхэмптон" обречены, но вот за третью путёвку на понижение драчка будет убийственная.  Из всей несчастной троицы (»Вест Хэм Юнайтед«, "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм Хотспур") игрой отличаются именно "молотобойцы".  Нуну — тренер!  Умеет строить игру.  Но столько потеряно!  Сейчас каждое очко на вес золота.

Что касается лидеров, тут придётся ждать их очной встречи в апреле.  На мой взгляд, небольшой зазор преимущества у "канониров".  Но у Пепа как у фокусника ещё немало джокеров в рукаве.»Арсеналу« кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки.  Да они и сами это отлично понимают.  Что-то невероятное выдаёт "МЮ".  Да и сумасшедший фарт сейчас на его стороне.  И кубков нет.  Грех этим не воспользоваться.  Магуайр и Бруну явно перезагрузились и показывают сегодня свой лучший футбол», — написал Елагин в телеграм-канале.

После 28-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 64 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке с 59-ю баллами, а «Манчестер Юнайтед» замыкает 3-ку лидеров (51).