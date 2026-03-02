Российский комментатор Александр Елагин подвел итоги 28-го тура английской Премьер-лиги.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«В очередной раз приходится смотреть АПЛ не полностью ввиду объективных обстоятельств. Донельзя обостряется ситуация внизу таблицы. Да, "Бёрнли" и "Вулверхэмптон" обречены, но вот за третью путёвку на понижение драчка будет убийственная. Из всей несчастной троицы (»Вест Хэм Юнайтед«, "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм Хотспур") игрой отличаются именно "молотобойцы". Нуну — тренер! Умеет строить игру. Но столько потеряно! Сейчас каждое очко на вес золота.

Что касается лидеров, тут придётся ждать их очной встречи в апреле. На мой взгляд, небольшой зазор преимущества у "канониров". Но у Пепа как у фокусника ещё немало джокеров в рукаве.»Арсеналу« кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки. Да они и сами это отлично понимают. Что-то невероятное выдаёт "МЮ". Да и сумасшедший фарт сейчас на его стороне. И кубков нет. Грех этим не воспользоваться. Магуайр и Бруну явно перезагрузились и показывают сегодня свой лучший футбол», — написал Елагин в телеграм-канале.

После 28-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 64 очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке с 59-ю баллами, а «Манчестер Юнайтед» замыкает 3-ку лидеров (51).