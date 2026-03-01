В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» и «Осер» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев поля дублем отметился Бамба Дьенг, за гостей же забили Марвин Сенайя и Хосуе Казимир.
Результат матча
ЛорьянЛорьян2:2ОсерОсер
0:1 Марвен Сеная 1' 1:1 Бамба Дьенг 19' 1:2 Хосуэ Казимир 24' 2:2 Бамба Дьенг 29'
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Монтассар Тальби, Игор Силва, Ноа Кадиу, Дарлин Йонгва, Бамо Мейте, Тео Ле Бри (Панос Кацерис 90'), Лоран Абергель (Артур Авом 72'), Жан-Виктор Макенго, Пабло Пажи (Тосин Айегун 80'), Бамба Дьенг (Самбу Сумано 81')
Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Марвен Сеная, Гидеон Менса, Синали Дьоманде, Брайан Око, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Дэнни Намасо, Лассин Синайоко, Хосуэ Казимир (Секу Мара 81')
Жёлтые карточки: Бамба Дьенг 20' — Дэнни Намасо 29', Лассин Синайоко 45+1', Марвен Сеная 55'
«Лорьян» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Осер» с 18 баллами идет 16-м.
В параллельной игре «Метц» на своем поле уступил «Бресту» с результатом 0:1.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Людовик Ажорк на 69-й минуте. При этом, «Брест» с 22-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дауды Динго.
«Брест» с 33 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице, «Метц» (13) — последний.