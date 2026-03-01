«Брест» с 33 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице, «Метц» (13) — последний.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Людовик Ажорк на 69-й минуте. При этом, «Брест» с 22-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дауды Динго .

В параллельной игре «Метц» на своем поле уступил «Бресту» с результатом 0:1.

«Лорьян» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Осер» с 18 баллами идет 16-м.

В составе хозяев поля дублем отметился Бамба Дьенг , за гостей же забили Марвин Сенайя и Хосуе Казимир .

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» и «Осер» сыграли вничью 2:2.

