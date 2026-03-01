В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» и «Осер» сыграли вничью 2:2.

Людовик Ажорк
Людовик Ажорк globallookpress.com

В составе хозяев поля дублем отметился Бамба Дьенг, за гостей же забили Марвин Сенайя и Хосуе Казимир.

Результат матча

ЛорьянЛорьянЛорьян2:2ОсерОсерОсер
0:1 Марвен Сеная 1' 1:1 Бамба Дьенг 19' 1:2 Хосуэ Казимир 24' 2:2 Бамба Дьенг 29'
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Монтассар Тальби,  Игор Силва,  Ноа Кадиу,  Дарлин Йонгва,  Бамо Мейте,  Тео Ле Бри (Панос Кацерис 90'),  Лоран Абергель (Артур Авом 72'),  Жан-Виктор Макенго,  Пабло Пажи (Тосин Айегун 80'),  Бамба Дьенг (Самбу Сумано 81')
Осер:  Донован Леон,  Фредрик Оппегор,  Марвен Сеная,  Гидеон Менса,  Синали Дьоманде,  Брайан Око,  Кевин Дануа,  Элиша Овусу,  Дэнни Намасо,  Лассин Синайоко,  Хосуэ Казимир (Секу Мара 81')
Жёлтые карточки:  Бамба Дьенг 20'  —  Дэнни Намасо 29',  Лассин Синайоко 45+1',  Марвен Сеная 55'

«Лорьян» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Осер» с 18 баллами идет 16-м.

В параллельной игре «Метц» на своем поле уступил «Бресту» с результатом 0:1.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Людовик Ажорк на 69-й минуте.  При этом, «Брест» с 22-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дауды Динго.

«Брест» с 33 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице, «Метц» (13) — последний.