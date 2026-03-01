Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Ахмата» во время матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Напомним, что на 33-й минуте встречи мяч попал в плечо полузащитника хозяев Сергея Пряхина в штрафной площади. Карасев принял решение не назначать пенальти. После видеопросмотра арбитр не изменил своего решения.

«Сергей грамотно разобрался. Рука немного отставлена, не увеличивает объем тела, мяч с близкого расстояния летит в бок другому футболисту. И это естественное движение, он ее пытается даже отдернуть. И Сергей сразу сказал, что в той плоскости рука не увеличивает объем, мяч бы попал в тело. Великолепное решение Сергея, странно, почему его пригласили на VAR. Здесь он принял абсолютно правильное решение, проявив стержень, характер и судейский опыт», — сказал Лапочкин «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с 36-ю баллами.