В 19‑м туре российской Премьер‑лиги грозненский «Ахмат» одолел на своём поле московский ЦСКА со счётом 1:0.

Максим Самородов globallookpress.com

Всё решил ранний гол Максима Самородова на 4‑й минуте.

В составе армейцев дебютировали сразу четыре новых футболиста: Матеус Рейс, Дмитрий Баринов, Данила Козлов и Лусиано Гонду. Также в основе появился 18‑летний центральный защитник Кирилл Данилов, для которого это был дебют в РПЛ.

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте. ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.